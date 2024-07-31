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Крыша строящейся школы горит на площади 1,9 тыс. кв. метров в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/krysha-stroyashhejsya-shkoly-gorit-na-ploshhadi-1-9-tys-kv-metrov-v-krasnodarskom-krae
Крыша строящейся школы горит на площади 1,9 тыс. кв. метров в Краснодарском крае
Фото газеты "Прикубанские огни"

Сообщение о пожаре в здании школы на улице 8 марта в станицы Тбилисской поступило в МЧС 31 июля в 18:29.

Подразделения МЧС России прибыли на место и установили, что горит кровля строящейся школы. На данный момент площадь пожара составляет 1 тыс. 900 кв. м. В ликвидации возгорания участвуют 50 человек и 12 единиц техники. Силы и средства наращиваются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В администрации Тбилисского района уточнили, что горит кровля строящейся школе на 1 тыс. 100 мест.

«В данный момент причины возгорания уточняются. Пострадавших нет», — сообщает пресс-служба администрации района в Telegram.

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