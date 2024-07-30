Частный дом и хозпостройки загорелись на площади 100 кв. метров в Анапе

Возгорание произошло 30 июля в 15:22 на улице Степной в поселке Витязево.

Подразделения МЧС прибыли на место и установили, что горят частный дом и хозпостройки на площади 100 кв. м. В 15:59 пожар локализовали, в 16:14 — потушили открытый огонь. В 16:29 пожар полностью ликвидировали.

В ликвидации пожара участвуют 20 человек и 7 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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