Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Частный дом и хозпостройки загорелись на площади 100 кв. метров в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chastnyj-dom-i-hozpostrojki-zagorelis-na-ploshhadi-100-kv-metrov-v-anape
Частный дом и хозпостройки загорелись на площади 100 кв. метров в Анапе
Фото t.me/pva18

Возгорание произошло 30 июля в 15:22 на улице Степной в поселке Витязево.

Подразделения МЧС прибыли на место и установили, что горят частный дом и хозпостройки на площади 100 кв. м. В 15:59 пожар локализовали, в 16:14 — потушили открытый огонь. В 16:29 пожар полностью ликвидировали.

В ликвидации пожара участвуют 20 человек и 7 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: от загоревшейся мусорки вспыхнули три машины в Молодежном микрорайоне Краснодара.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях