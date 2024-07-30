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От загоревшейся мусорки вспыхнули три машины в Молодежном микрорайоне Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ot-zagorevshejsya-musorki-vspyhnuli-tri-mashiny-v-molodezhnom-mikrorajone-krasnodara
От загоревшейся мусорки вспыхнули три машины в Молодежном микрорайоне Краснодара
Фото t.me/krd_tipich_ru

Пожар произошел в ночь на 30 июля в одном из дворов на улице Душистой. Видеозаписи с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

На кадрах видно пламя, охватившее капоты легковушек. По сообщению очевидцев, причиной мог стать поджог — неизвестный поджог мусорку, а после огонь перекинулся на припаркованные рядом машины.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 00:56. Прибыв на место в 1:10, пожарные установили, что горит мусор и три автомобиля. Площадь возгорания составила 90 кв. м. В 1:11 пожар локализовали на той же площади. Возгорание потушили в 1:13, а в 1:30 ликвидировали последствия пожара.

В ликвидации возгорания участвовали шесть человек и две единицы техники. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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