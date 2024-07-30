Змеи и краснокнижные черепахи погибли в пожаре у Суджукской лагуны Новороссийска

Пожар на особо охраняемых территориях в районе Суджукской лагуны произошел 28 июля. Несмотря на то, что пожар быстро ликвидировали, природе был нанесен серьезный ущерб.

В том числе погибли занесенные в Красную книгу черепахи Никольского и змеи. Сообщается, что животные фактически сгорели заживо. Глава 3-го отдела краевого управления особо охраняемых территорий Константин Власов и общественница Екатерина Сербина осмотрели место пожара.

Власов сообщил, что площадь пожара уточняется, но большая часть возгорания захватила территорию ООПТ регионального значения Суджукская лагуна. Выгорели сухая трава, тростник и кусты ежевики.

Также он рассказал, что погибли, как минимум, две черепахи Никольского. Одну нашли еще живой — рептилия шевелила лапами. Однако спасти ее не удалось. Еще одну черепаху доставили в ветклинику, но она сильно обгорела и, скорее всего, тоже не выживет.

Кроме черепах обнаружили восемь мертвых змей. Общественница Екатерина Сербина отметила, что животные погибали очень тяжело — обгоревшие трупы найдены с раскрытыми пастями.

Причина пожара устанавливается. Есть версия, что виноват человек — на границе пепелища обнаружили оплетку проводов. Вероятно, кто-то пытался их оплавить, пишет газета «Новороссийский рабочий».

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