Порядка 10 человек эвакуировали с горящего Вишняковского рынка в Краснодаре

Сообщение о возгорании на улице Новороссийской поступило диспетчеру 29 июля в 15:52.

Пожарные в 16:02 прибыли на место и установили, что в торговых рядах загорелись вещи. В 16:03 пожар локализовали на площади 10 кв. м. В 16:12 пожар полностью потушили. Эвакуировали 10 человек.

В ликвидации возгорания задействовали 29 человек и 13 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По словам очевидцев в соцсетях, пожар произошел на Вишняковском рынке Краснодара. На опубликованных фотографиях с места происшествия видно, что возгорание случилось в одном из трехэтажных торговых павильонов.

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