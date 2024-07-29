Рейсовый автобус с пассажирами сгорел на трассе в Краснодарском крае

Рейсовый автобус загорелся 29 июля в 11:26 на 4-м километре трассы Брюховецкая —Новое Село.

По данным МЧС, во время движения в автобусе, который следовал по маршруту Брюховецкая — село Большой Бейсуг, загорелся двигатель. Все пассажиры самостоятельной вышли из автобуса.

В 11:55 горящий автобус потушили. Площадь пожара составила 21 кв. метр. На месте работали 22 человека и 7 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В полиции сообщили о том, что в момент происшествия в салоне находились 15 пассажиров. Водитель помог людям эвакуироваться, их пересадили в другой автобус.

«На момент работы сотрудников Госавтоинспекции на месте происшествия информации о пострадавших не поступило. Позже в больницу обратилась женщина-пассажир автобуса с жалобами на боль в ноге. Пояснила, что ушиблась, когда покидала общественный транспорт», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: глава СК потребовал доклад по делу о ДТП с пассажирским автобусом в Краснодарском крае.