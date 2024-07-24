Глава СК потребовал доклад по делу о ДТП с пассажирским автобусом на Кубани

Рейсовый автобус 24 июля вылетел с трассы под Краснодаром из-за фуры, пострадали более 10 человек.

В краевом следственном управлении возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал у руководителя краевого ведомства Андрея Маслова доклад о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах, сообщает Информационный центр СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ДПТ произошло 23 июля около 14:30 на автодороге Краснодар — Верхнебаканский вблизи поселка Черноморский Северского района.

В результате ДТП более 10 человек получили травмы легкой степени тяжести — ушибы и ссадины. По факту аварии возбудили уголовное дело.