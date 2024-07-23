После ДТП с перевернувшимся автобусом под Краснодаром возбудили уголовное дело
Жесткая авария случилась 23 июля на автодороге Краснодар — Верхнебаканский в районе поселка Черноморский Северского района.
По данным следствия, водитель рейсового автобуса, который ехал по маршруту Ростов-на-Дону — Геленджик, в ходе движения допустил съезд с проезжей части, после чего автомобиль опрокинулся на правый бок.
В результате ДТП пассажиры автобуса получили различные повреждения. Им потребовалась медицинская помощь. Точное число пострадавших и степень тяжести их травм уточняют.
Возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке пассажиров по ч. 2 ст. 238 УК РФ.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», рейсовый автобус вылетел с трассы под Краснодаром из-за фуры. Более 10 человек пострадали, их доставили в Центральную районную больницу Северского района.
По данным на 17:30, в Северской ЦРБ остаются двое пострадавших. Все остальных отправили домой после оказания амбулаторной помощи.