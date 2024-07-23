Рейсовый автобус вылетел с трассы под Краснодаром из-за фуры, есть пострадавшие

Дорожное происшествие случилось 23 июля около 14:30 на автодороге Краснодар — Верхнебаканский вблизи поселка Черноморский Северского района.

По предварительным данным, водитель фуры выехал на встречную полосу, из-за чего рейсовому автобусу King Long с пассажирами, который следовал по маршруту Ростов-на-Дону — Геленджик, пришлось резко уходить от столкновения.

Маневрируя на влажной от дождя дороге, автобус избежал столкновения с грузовиком, но слетел в кювет и опрокинулся на правый бок.

В результате ДТП погибших нет, сообщается о пострадавших. Пассажиров с травмами доставят в Центральную районную больницу Северского района.

Сейчас на участке дороги, где произошла авария, движение транспорта не перекрыто. На месте работают 36 человек и 11 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Краснодарского края.

В момент ДТП в рейсовом автобусе находилось 32 пассажира. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и изучают записи видеорегистратора для выяснения причин аварии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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