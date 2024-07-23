На Кубани фура спровоцировала лобовое ДТП на встречке из-за лопнувшего колеса

Авария произошла 22 июля в 16:45 на трассе Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк в Темрюкском районе.

По предварительным данным, 35-летний житель Динского района ехал в сторону Приморско-Ахтарска на грузовом автомобиле МАН TGA с полуприцепом. Из-за лопнувшего колеса он выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с легковой иномаркой. В автомобиле Toyota Camry в сторону Крыма ехал 43-летний житель Москвы.

В результате ДТП двое пассажиров Toyota Camry — взрослый и 10-летний мальчик — получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавших доставили в местную ЦРБ, сообщает ОМВД России по Темрюкскому району.

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