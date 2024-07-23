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На Кубани фура спровоцировала лобовое ДТП на встречке из-за лопнувшего колеса

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-fura-sprovotsirovala-lobovoe-dtp-na-vstrechke-iz-za-lopnuvshego-kolesa
На Кубани фура спровоцировала лобовое ДТП на встречке из-за лопнувшего колеса
Фото t.me/omvd_temryuk

Авария произошла 22 июля в 16:45 на трассе Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк в Темрюкском районе.

По предварительным данным, 35-летний житель Динского района ехал в сторону Приморско-Ахтарска на грузовом автомобиле МАН TGA с полуприцепом. Из-за лопнувшего колеса он выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с легковой иномаркой. В автомобиле Toyota Camry в сторону Крыма ехал 43-летний житель Москвы.

В результате ДТП двое пассажиров Toyota Camry — взрослый и 10-летний мальчик — получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавших доставили в местную ЦРБ, сообщает ОМВД России по Темрюкскому району.

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