На Кубани фура спровоцировала лобовое ДТП на встречке из-за лопнувшего колеса
Происшествия
23.07.2024 13:38
Авария произошла 22 июля в 16:45 на трассе Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк в Темрюкском районе.
По предварительным данным, 35-летний житель Динского района ехал в сторону Приморско-Ахтарска на грузовом автомобиле МАН TGA с полуприцепом. Из-за лопнувшего колеса он выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с легковой иномаркой. В автомобиле Toyota Camry в сторону Крыма ехал 43-летний житель Москвы.
В результате ДТП двое пассажиров Toyota Camry — взрослый и 10-летний мальчик — получили травмы различной степени тяжести.
Пострадавших доставили в местную ЦРБ, сообщает ОМВД России по Темрюкскому району.
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