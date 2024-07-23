Кроссовер влетел под фуру в Краснодарском крае, женщина и мужчина погибли

Смертельное ДТП произошло 23 июля около 7:30 на трассе «Кавказ» в Гулькевичском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota RAV4 превысил скорость и врезался во впереди идущий большегруз DAF.

В результате ДТП на месте скончались двое пассажиров — мужчина и женщина. Водитель легковушки и еще одна пассажирка пострадали.

Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Предположительно, причиной аварии стала усталость водителя кроссовера и снижение концентрации за рулем.

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