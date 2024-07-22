Легковушка врезалась в дерево и загорелась в Краснодарском крае, водитель погиб
Происшествия
22.07.2024 13:42
Смертельная авария произошла 22 июля около 12:00 на трассе А-147 Краснодар — Верхнебаканский в Абинском районе.
По предварительным данным, водитель автомобиля KIA ехал со стороны Краснодара в сторону Новороссийска. По какой-то причине он съехал с дороги, в результате чего врезался в дерево. После столкновения машина загорелась.
Установлено, что в машине был только водитель, он погиб на месте происшествия.
Обстоятельства ДТП уточняются, личность погибшего устанавливается, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Абинскому району.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Абинском районе легковушка насмерть сбила жительницу Нижнего Новгорода.