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Легковушка врезалась в дерево и загорелась в Краснодарском крае, водитель погиб

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/legkovushka-vrezalas-v-derevo-i-zagorelas-v-krasnodarskom-krae-voditel-pogib
Легковушка врезалась в дерево и загорелась в Краснодарском крае, водитель погиб
Фото t.me/gibdd_abinsk

Смертельная авария произошла 22 июля около 12:00 на трассе А-147 Краснодар — Верхнебаканский в Абинском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля KIA ехал со стороны Краснодара в сторону Новороссийска. По какой-то причине он съехал с дороги, в результате чего врезался в дерево. После столкновения машина загорелась.

Установлено, что в машине был только водитель, он погиб на месте происшествия.

Обстоятельства ДТП уточняются, личность погибшего устанавливается, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Абинскому району.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Абинском районе легковушка насмерть сбила жительницу Нижнего Новгорода.

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