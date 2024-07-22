На Кубани легковушка насмерть сбила жительницу Нижнего Новгорода

Смертельная авария произошла 22 июля около 11:00 на 46 км трассы Новомышастовская — Федоровская — Холмская в Абинском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля LADA сбил девушку, которая переходила дорогу по ходу движения автомобиля.

В результате аварии 27-летняя жительница Нижнего Новгорода скончалась до приезда скорой помощи.

На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Абинскому району.

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