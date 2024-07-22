Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Подросток на мотоцикле попал под легковушку на перекрестке в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/podrostok-na-mototsikle-popal-pod-legkovushku-na-perekrestke-v-anape
Видео канала «Кубань 24»

Авария произошла в поселке Виноградном 21 июля в 21:11. ДТП попало на камеру видеонаблюдения.

На кадрах видно, как парень на эндуро выезжает на перекресток со второстепенной дороги, и в него влетает автомобиль. От удара и подростка, и мотоцикл отбросило в сторону.

По словам очевидцев, мотоциклиста госпитализировали с травмами, сообщили в Telegram-канале «Анапское Черноморье».

Читайте также: иномарка спровоцировала массовое ДТП с одним погибшим в Краснодарском крае.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях