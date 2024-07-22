Подросток на мотоцикле попал под легковушку на перекрестке в Анапе

Авария произошла в поселке Виноградном 21 июля в 21:11. ДТП попало на камеру видеонаблюдения.

На кадрах видно, как парень на эндуро выезжает на перекресток со второстепенной дороги, и в него влетает автомобиль. От удара и подростка, и мотоцикл отбросило в сторону.

По словам очевидцев, мотоциклиста госпитализировали с травмами, сообщили в Telegram-канале «Анапское Черноморье».

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