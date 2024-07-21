Иномарка спровоцировала массовое ДТП с одним погибшим в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла 20 июля около 23:30 на 77 км трассы «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк».

Установили, что 40-летний местный житель за рулем автомобиля Mitsubishi не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди автомобиля Hyundai. Последнюю машину от удара отбросило на встречную полосу, где она врезалась в автомобиль LADA.

В результате ДТП водитель автомобиля LADA, 42-летний житель Новгородской области, погиб на месте происшествия, его пассажира госпитализировали.

«Двигаясь по проезжей части за другим транспортным средством, следует соблюдать дистанцию, что позволит вовремя среагировать на изменения дорожной ситуации и не допустить столкновения», — сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.

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