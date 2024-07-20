Три человека погибли в массовом ДТП на Ростовском шоссе в Краснодаре

Смертельная авария произошла около 14:30 20 июля на 13 км Ростовского шоссе. Столкнулись пять машин.

По предварительным данным, 66-летний водитель КамАЗа допустил столкновение с впереди идущим Nissan, спровоцировав столкновение пяти автомобилей.

В результате ДТП погибли два пассажира Nissan, а также водитель еще одного участника ДТП — автомобиля Kia. Пострадал водитель Nissan и двое детей из Kia в возрасте 10 и 14 лет — их увезли с места аварии в больницу.

Прокуратура Прикубанского округа организовала проверку по факту смертельного ДТП, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства аварии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за страшной аварии на Ростовском шоссе образовалось 6-километровая пробка в обе стороны. Экстренные службы и сотрудники Госавтоинспекции продолжают работать на месте аварии.