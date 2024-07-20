В Краснодаре произошло массовое ДТП на Ростовском шоссе, есть погибшие

Массовая авария произошла на 13 км Ростовского шоссе в краевом центре. Образовалась 6-километровая пробка в обе стороны.

На кадрах с места ДТП видно, что участниками аварии стали фура, тонар, несколько легковушек, одна из которых превратилась в груду металла.

Большегрузы перегородили обе полосы для проезда. Кроме того, на месте происшествия работает пожарная машина, спасатели, медики, правоохранители. Из-за этого движение на дороге затруднено.

По словам очевидцев, не менее трех человек погибли в этой аварии, еще не менее восьми — пострадали. Официального подтверждения этой информации нет. Экстренные службы и сотрудники Госавтоинспекции продолжают работать на месте аварии.

Информация о произошедшем уточняется, участники дорожного движения призывают объезжать этот участок дороги.

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МВД: три человека погибли в массовом ДТП на Ростовском шоссе в Краснодаре.

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