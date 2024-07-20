Водитель погиб, двое детей пострадали в опрокинувшемся авто в Успенском районе

Смертельная авария произошла 19 июля в 17:45 на автодороге Коноково — Урупский — Трехсельское — Пантелеймоновское.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota не выбрал безопасную скорость, из-за чего машину занесло. Иномарка слетела с дороги и перевернулась.

В результате аварии водитель скончался на месте ДТП до приезда медиков скорой помощи.

Кроме того, в салоне были двое несовершеннолетних детей. Им потребовалась разовая медицинская помощь, сообщает Госавтоинспекция Кубани.

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