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Водитель погиб, двое детей пострадали в опрокинувшемся авто в Успенском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-pogib-dvoe-detej-postradali-v-oprokinuvshemsya-avto-v-uspenskom-rajone?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Водитель погиб, двое детей пострадали в опрокинувшемся авто в Успенском районе
Фото t.me/gibdd123region

Смертельная авария произошла 19 июля в 17:45 на автодороге Коноково — Урупский — Трехсельское — Пантелеймоновское.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota не выбрал безопасную скорость, из-за чего машину занесло. Иномарка слетела с дороги и перевернулась.

В результате аварии водитель скончался на месте ДТП до приезда медиков скорой помощи.

Кроме того, в салоне были двое несовершеннолетних детей. Им потребовалась разовая медицинская помощь, сообщает Госавтоинспекция Кубани.

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