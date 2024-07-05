Один человек погиб и двое пострадали в ДТП легковушки и грузовика на Кубани

Смертельная авария произошла 4 июля около 13:00 в районе 2-го километра трассы Брюховецкая — Переясловская в Брюховецком районе.

По предварительным данным, 35-летний мужчина ехал за рулем «Лада Гранта», выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком ГАЗ-3307, которым управлял 61-летний водитель.

В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм погиб в больнице. Пострадали двое пассажиров «Лада» — 34-летняя женщина и 12-летняя девочка, их госпитализировали. В легковом автомобиле также были еще двое детей в возрасте 6 и 10 лет, которые ехали без детских удерживающих устройств, им оказали разовую медпомощь, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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