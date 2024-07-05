Два человека погибли в массовом ДТП с зерновозами под Новороссийском

Авария со смертельным исходом произошла 5 июля около 3:15 на федеральной автодороге А-146 Краснодар — Верхнебаканский около хутора Горного.

По предварительным данным, водитель пустого зерновоза КамАЗ двигался в сторону Краснодара, не справился с управлением на повороте и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с груженным зерном автомобилем КамАЗ и двумя иномарками Cherry Tiggo и Hyundai Creta. После этого виновник ДТП врезался припаркованный на обочине грузовик Scania с полуприцепом.

В результате массовой аварии водитель Cherry и его 9-летний пассажир погибли. Водитель и пассажир Hyundai получили травмы.

По факту ДТП проводится проверка. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после массового ДТП под Новороссийском образовались сильные пробки. Полицейские организовали реверсивное движение на этом участке автодороги.