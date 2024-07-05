Сильные пробки образовались под Новороссийском из-за жесткого ДТП

Авария на федеральной трассе А-146 Краснодар — Верхнебаканский произошла рано утром 5 июля около хутора Горного.

Столкнувшиеся автомобили заняли полосы трассы. Из-за этого на дороге образовались сильные пробки.

На месте ДТП работают специальные службы. Полицейские организовали реверсивное движение на этом участке автодороги.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска в Telegram.

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 7:30, пробка на трассе А-146 в сторону Новороссийска растянулась на 19 км. Это расстояние можно проехать за 2,5 часа. По направлению из Новороссийска затор растянулся на 7,5 км. На это расстояние у водителей сейчас уходит больше 1 часа.

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