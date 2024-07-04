Восьмилетняя девочка и двое взрослых пострадали в ДТП под Новороссийском

Авария произошла утром 4 июля около 9:25 на трассе Краснодар — Верхнебаканский в Новороссийске.

По предварительным данным, 32-летняя женщина ехала за рулем Hyundai Accent, выехала на встречную полосу и столкнулась с фургоном Iveco.

В результате ДТП пострадали 8-летняя пассажирка из легкового автомобиля и оба водителя. На место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции. По факту аварии проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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