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Машина сбила 14-летнего велосипедиста на пешеходном переходе в Абинске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mashina-sbila-14-letnego-velosipedista-na-peshehodnom-perehode-v-abinske
Машина сбила 14-летнего велосипедиста на пешеходном переходе в Абинске
Фото t.me/gibdd_abinsk

Авария произошла 3 июля около 17:30 на улице Советов, 20 в Абинске. Подросток жив, но получил серьезные травмы.

По предварительным данным, 14-летний подросток ехал на велосипеде «Дискавери классик» и не спешился на нерегулируемом пешеходном переходе. Велосипедист ехал по переходу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat.

В результате аварии подросток получил серьезные травмы, его госпитализировали в ЦРБ Абинска. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Абинского района в Telegram.

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