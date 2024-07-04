Полиция ищет двоих самокатчиков, сбивших женщину на набережной Новороссийска

Инцидент произошел 27 июня около 15:35 на набережной города-героя.

По словам пострадавшей в соцсетях, ее сбил со спины электросамокат, на котором ехали двое мужчин. После этого мужчины уехали, а пострадавшая самостоятельно вызвала скорую помощь и позвонила в полицию. По словам женщины, она получила перелом ноги, ссадину на руке, а также разбился экран телефона.

В полиции сообщили о том, что уже ищут нарушителей, которые после инцидента скрылись с места происшествия.

«Сотрудники полиции проводят проверку, изучают записи камер видеонаблюдения и устанавливают личности правонарушителей. По итогам проверки их действиям будет дана правовая оценка», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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