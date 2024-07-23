Более 10 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом под Краснодаром

Жесткая авария произошла 23 июля около 14:30 на 61 км федеральной трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский.

В результате ДТП девять человек получили травмы легкой степени тяжести — ушибы и ссадины. Их направили в Северскую ЦРБ. Сейчас жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает.

Прокуратура Северского района организовала проверку по факту ДТП с рейсовым автобусом. По ее результатам при наличии оснований примут меры реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Всего к медикам Северской ЦРБ доставили 15 пострадавших. Из них четверых детей уже выписали и отправили домой. Погибших нет, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Северском районе водитель фуры выехал на встречную полосу, из-за чего рейсовому автобусу с пассажирами, который следовал по маршруту Ростов-на-Дону — Геленджик, пришлось резко уходить от столкновения. В результате автобус слетел в кювет и опрокинулся на правый бок.