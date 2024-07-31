Площадь пожара в жилом доме в центре Краснодара выросла до 300 кв. метров

Возгорание произошло вечером 31 июля в многоквартирном доме на улице Чапаева — в районе пересечения с Красной.

Пожар случился на втором этаже дома. Огонь охватил 300 кв. метров. Из горящего здания на улицу самостоятельно вышли около 40 жильцов.

Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал. Пожар в доме на Чапаева тушат 60 человек и 18 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Из-за тушения пожара в доме на улице Чапаева временно перекрыли движение транспорта от Красной до Рашпилевской, сообщает Муниципальный центр управления Краснодара.

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