Очаг африканской чумы свиней выявили еще в одном хозяйстве на Кубани

Очаг АЧС обнаружили в свинотоварной ферме АО «Ленинградское» Ленинградского района.

Поголовье изымут и уничтожат. Зону карантина определили в 10 км, зону наблюдения — 50 км. Выставили 6 КПП, очаг локализовали. Сейчас специалисты госветслужбы обходят подворья жителей и проверяют наличие свиней.

На четырех инфицированных предприятиях в Краснодаре, Калининском, Выселковском и Тихорецком районах отменили — там вспышки АЧС локализовали, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вспышку африканской чумы свиней обнаружили в Кущевском и в Брюховецком районах. На обоих предприятиях ввели карантин. Из-за вспышки на фермах уничтожат все поголовье свиней.

На территории свинотоварной фермы ООО «Степь» ЗАО «Новосергиевское» в Крыловском районе выявили третий очаг АЧС. Четвертый очаг обнаружили на территории свиноводческого комплекса «Делимит АО «Кубанский бекон» в Калининском районе.