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Обнаруженные в Севастополе мертвыми дельфины не имеют отношения к дельфинарию Flipper

Общество
04.11.2022 11:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/obnaruzhennye-v-sevastopole-mertvymi-delfiny-ne-imeyut-otnosheniya-k-delfinariyu-flipper
Обнаруженные в Севастополе мертвыми дельфины не имеют отношения к дельфинарию Flipper
Кадр из видео t.me/radionovasg

Об обнаружении двух мертвых дельфинов в полицию Севастополя сообщили утром 4 ноября. На место выехала оперативная группа.

Позднее сообщили, это не те дельфины, которых с 3 ноября разыскивают в море.

«Это не [выброшенные из дельфинария] дельфины. Судя по их состоянию, они находятся там не первый день», — цитирует сообщение пресс-службы Севастополя ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Крыму в море разыскивают дрессированных дельфинов, выброшенных хозяином дельфинария. Возбудили уголовное дело. Вечером 3 ноября у владельца дельфинария изъяли семь морских котиков. Утром 4 ноября поступило сообщение об обнаружении двух погибших дельфинов.

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