Обнаруженные в Севастополе мертвыми дельфины не имеют отношения к дельфинарию Flipper

Кадр из видео t.me/radionovasg

Об обнаружении двух мертвых дельфинов в полицию Севастополя сообщили утром 4 ноября. На место выехала оперативная группа.

Позднее сообщили, это не те дельфины, которых с 3 ноября разыскивают в море.

«Это не [выброшенные из дельфинария] дельфины. Судя по их состоянию, они находятся там не первый день», — цитирует сообщение пресс-службы Севастополя ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Крыму в море разыскивают дрессированных дельфинов, выброшенных хозяином дельфинария. Возбудили уголовное дело. Вечером 3 ноября у владельца дельфинария изъяли семь морских котиков. Утром 4 ноября поступило сообщение об обнаружении двух погибших дельфинов.