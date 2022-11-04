Обнаруженные в Севастополе мертвыми дельфины не имеют отношения к дельфинарию Flipper
Общество
04.11.2022 11:15
Об обнаружении двух мертвых дельфинов в полицию Севастополя сообщили утром 4 ноября. На место выехала оперативная группа.
Позднее сообщили, это не те дельфины, которых с 3 ноября разыскивают в море.
«Это не [выброшенные из дельфинария] дельфины. Судя по их состоянию, они находятся там не первый день», — цитирует сообщение пресс-службы Севастополя ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Крыму в море разыскивают дрессированных дельфинов, выброшенных хозяином дельфинария. Возбудили уголовное дело. Вечером 3 ноября у владельца дельфинария изъяли семь морских котиков. Утром 4 ноября поступило сообщение об обнаружении двух погибших дельфинов.
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