Накануне профессионального праздника — Дня энергетика мы попросили генерального директора АО «НЭСК» Евгения Викторовича Росинского подвести итоги работы компании в 2025 году.

Наша работа — это не только бизнес, а в первую очередь социальная ответственность

Прежде всего хочется сказать, что в текущем году АО «НЭСК» отметило 22-ю годовщину своей деятельности в крае. Мы сохраняем лидирующие позиции на региональном рынке электроэнергии и остаемся крупнейшей энергосбытовой компанией Юга России.

АО «НЭСК» в полной мере удалось подтвердить свой 19-летний статус гарантирующего поставщика на территории Краснодарского края, обеспечив надежное энергоснабжение потребителей электроэнергией, а это самое главное.

Ожидаемый в 2025 году объем продаж электроэнергии — 7,6 млрд. кВтч. Клиентская база составила 1,058 млн потребителей.

Понятие «гарантирующий поставщик» — это не только об электроэнергии, но также и о гарантированном качестве обслуживания наших клиентов. Наша философия предельно проста — работать лучше других. И это нам удается.

Успех любой энергосбытовой компании — в ориентации на потребителей.

Созданная региональная сеть современных центров обслуживания клиентов позволяет компании на высоком уровне осуществлять обслуживание населения.

Офисы компании размещены в комфортабельных зданиях, оформлены в едином корпоративном стиле и удовлетворяют современным стандартам и требованиям по организации приема граждан. АО «НЭСК» проводит постоянную работу по реновации своих офисов.

За последние десять лет компанией открыто 37 новых зданий, не менее двух новых офисов в год. Не стал исключением и 2025 год. Новоселье отметил Приморско-Ахтарский участок и Карасунское отделение филиала «Краснодарэнергосбыт».

Сегодня компания обеспечивает надежное энергоснабжение свыше одному миллиону клиентов, в том числе свыше 54 тысячам юридическим лицам.

В ноябре 2025 года компания достигла значимого рубежа. В Прикубанском отделении филиала «Краснодарэнергосбыт» был зарегистрирован миллионный лицевой счет бытового потребителя.

Несомненно, что это важный показатель стабильного роста, доверия потребителей и значительной доли на рынке электроэнергии Краснодарского края.

Наша деятельность охватывает многие направления, и это не только поставки электроэнергии, но и услуги расчетно-кассового обслуживания, претензионно-исковая работа, реализация масштабных инвестиционных проектов.

Совершенствуя очное обслуживание потребителей, компания в тоже время не меньше времени и ресурсов тратит на развитие заочного обслуживания

На данный момент для нас актуально развитие по пути цифровизации и автоматизации бизнес-процессов. Мы внедряем современные технологии и программные продукты, расширяя возможности дистанционного взаимодействия.

Цель компании — довести все процессы до совершенства, сделать их максимально эффективными и удобными для потребителей.

Анализ статистики позволяет сказать, АО «НЭСК» сегодня один из лидеров в России по количеству внедренных сервисов для дистанционного обслуживания клиентов. Компания предоставляет порядка десяти способов передачи показаний, все возможные, которые есть сейчас в России.

Среди них: личный кабинет на сайте, мобильное приложение НЭСК, автоматизированная система приема показаний, голосовой помощник контакт-центра, чат-бот «НЭСК о плановых отключениях», голосовой сервис Алиса.

В 2025 году компания продолжила активно расширять сервисы для потребителей. В течение года был обновлен интерфейс мобильного приложения, в мессенджере Телеграм запущен в работу новый чат-бот «НЭСК помощник», запущен удобный сервис Sber API «Моментальные платежи» от ПАО Сбербанк.

В распоряжении граждан — потребителей компании также порядка десяти способов оплаты электроэнергии, причем шесть из них — без оплаты комиссии.

Наши абоненты все чаще предпочитают пользоваться интерактивными сервисами, ведь теперь почти все услуги, которые ранее были доступны в наших клиентских офисах, можно получить дистанционно.

Наиболее популярным сервисом остается «Личный кабинет клиента» для физических лиц: сейчас количество зарегистрированных пользователей движется к отметке 556 683, из них дистанционно оплачивают наши квитанции 10% потребителей, а передают показания приборов учета 12%.

Собственный Центр обработки данных

Развиваться и внедрять инновации компании позволяет Центр обработки данных (ЦОД).

Обладание собственным ЦОД дает компании ключевые преимущества: технологическую независимость, оперативность в развертывании новых решений, позволяет мгновенно адаптироваться к требованиям бизнеса и ожиданиям клиентов.

Его круглосуточная и безостановочная работа обеспечивает непрерывный жизненный цикл всех бизнес-процессов нашей компании.

Контакт-центр — главный помощник компании

Одним из самых востребованных сервисов взаимодействия потребителя с АО «НЭСК» стал Контакт-центр, созданный в 2018 году.

За прошедшие годы нами были предприняты необходимые меры по повышению эффективности работы Контакт-центра, ускорению процесса обслуживания клиентов.

Автоматизация процессов приема показаний, информирования об аварийных и плановых отключениях, о задолженности по лицевому счету способствовала снижению количества обращений на операторов Контакт-центра, сокращению времени ожидания ответа оператора.

Этому способствовало, прежде всего, введение в работу голосового помощника — системы автоматизированной обработки телефонного вызова, которая обслуживает до 200 каналов одновременно.

И в 2025 году мы имеем хорошие результаты. Контакт-центром за год обработано свыше 1,7 миллионов телефонных звонков и 61 процент из них приходится на голосового помощника.

Снизить нагрузку на операторов Контакт-центра позволили внедренные Telegram‑боты: «НЭСК о плановых отключениях» и «НЭСК помощник».

Информацию о плановых отключениях посредством Telegram‑бота «НЭСК о плановых отключениях» получили более 33 тысячи человек.

Сервисом «НЭСК помощник» за год воспользовались около 10 тысяч наших клиентов, которые самостоятельно, без участия сотрудников Контакт-центра, получили всю интересующую их информацию.

Благодаря интеграции роботов и автоматизированных сервисов Контакт‑центр успешно справляется с пиковыми нагрузками и обеспечивает непрерывный прием обращений абонентов.

Внедрение интеллектуальной системы учета в МКД

Одним из основных приоритетных направлений продолжает оставаться увеличение покрытия интеллектуальной системой учета электроэнергии зон ответственности общества, объединение данных ИСУЭ, полученных от сетевых организаций, и трансляция сведений, составляющих минимальный набор функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

АО «НЭСК» в текущем году согласно 522 Федеральному закону продолжало внедрять интеллектуальную систему учета электрической энергии в многоквартирных домах в 25 городах Краснодарского края.

За 2025 год установлено порядка 40000 интеллектуальных приборов учета, а в многоквартирных домах — 688 шкафа УСПД.

А всего в течение 2022-2025 гг. в зоне деятельности АО «НЭСК» установлено порядка 100 000 интеллектуальных приборов учета электрической энергии, включая общедомовые приборы учета.

Эта работа позволяет поэтапно поднимать весь коммерческий учет на новый уровень. Обеспечить автоматизированный учет потребления ресурсов с повышенной точностью, дистанционно контролировать состояние прибора учета и фиксировать попытки вмешательства в его работу.

Новое направление деятельности компании

АО «НЭСК» принимает активное участие в реализации пилотного проекта по организации инфраструктуры и установки быстрых зарядных станций для электромобилей (ЭЗС) на территории Краснодарского края. Компания одной из первых начала работать над этим направлением в регионе, создав в 2022 году 55 быстрых ЭЗС в пяти муниципальных образованиях.

Компания является лидером по инвестированию в создании сети зарядных станций на Юге России.

За прошедшие годы АО «НЭСК» построено 138 ЭЗС в границах муниципальных образований Краснодарского края, в Республике Адыгея и в Ростовской области.

За 2025 год на установленных компанией ЭЗС совершено свыше 107 тысяч зарядных сессий.

Помимо строительства зарядных станций АО «НЭСК» является крупнейшим оператором на Юге России по управлению сетью ЭЗС, а это более 250 зарядных станций, в том числе установленных компанией в перечисленных выше регионах, а также ЭЗС в Ставропольском крае, в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республиках.

Компания предоставляет собственникам электромобилей программное обеспечение «Электро Порт, разработанное ООО «ПКИ», круглосуточную службу поддержки.

С уверенностью смотреть в будущее

2025 год стал для АО «НЭСК» годом новых достижений. Мы добились заметных результатов по основным направлениям деятельности, стали ближе и удобнее для потребителей.

Наработанный опыт, современные технологии работы и профессиональный коллектив позволяют компании и дальше с уверенностью смотреть в будущее.

Я всех поздравляю с нашим профессиональным праздником — Днем энергетика и наступающим Новым годом и Рождеством!

Примите пожелания крепкого здоровья, благополучия, удачи и успехов во всех делах! Пусть самой надежной опорой в жизни остается семья, родные и друзья, а свет и тепло всегда согревают Ваш дом!

