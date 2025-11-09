Над регионами России в ночь на 9 ноября сбили 59 украинских беспилотников

Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку атаковать объекты на территории РФ при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Российские ПВО с 20:00 8 ноября до 7:00 9 ноября перехватили и уничтожили 59 украинских БПЛА. Из них два ликвидировали в небе над Черным морем.

Больше всего вражеских дронов сбили над Брянской областью — 43 БПЛА, еще 12 — над Крымом. Кроме того, два дрона обезвредили в небе над Ростовской областью, сообщает Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 8 ноября силы ПВО сбили украинский беспилотник над Черным морем. Вечером в Краснодарском крае объявили беспилотную опасность. В связи с этим работу аэропорта Геленджика временно ограничили. Об отмене угрозы сообщили 9 ноября в 5:49. Ограничения на полеты в воздушной гавани Геленджика также сняли утром в воскресенье.

