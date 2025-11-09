Logo
На Кубани отменили беспилотную опасность, введенную вечером 8 ноября

На Кубани отменили беспилотную опасность, введенную вечером 8 ноября
Фото «Кубань 24»

Уведомления РСЧС об отмене угрозы падения беспилотных летательных аппаратов жители Кубани получили 9 ноября в 5:49.

Сигнал «Беспилотная опасность» на территории Краснодарского края действовал с 20:15 8 ноября.

«На территории Краснодарского края объявлена отмена угрозы «Беспилотная опасность»», — говорится в оповещении МЧС.

Приближаться к фрагментам сбитых БПЛА категорически запрещается. Если вы увидели любые подозрительные объекты, нужно сообщить об этом по номеру 112.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 8 ноября в период с 12:00 до 20:00 дежурные средства российской ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников, в том числе один в небе над Черным морем.

Также вечером в субботу для обеспечения безопасности полетов ввели ограничения в аэропорту Геленджика.

