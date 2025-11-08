В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на полеты

Ограничения в аэропорту города-курорта ввели вечером 8 ноября из-за объявленной в Краснодарском крае беспилотной опасности.

Об этом в своем Telegram-канале в 20:22 сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Аэропорт Геленджика работает с ограничениями из соображений безопасности. Аэрогавань принимает и выпускает воздушные суда только с 8:30 до 20:00. В связи с этим введенные вечером 8 ноября ограничения будут актуальны, если к утру сигнал «Беспилотная опасность» не отменят по Краснодарскому краю. В таком случае на вылет и прилет могут задержаться утренние авиарейсы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», уведомления РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители Кубани получили в субботу в 20:15. При получении таких сообщений необходимо сохранять спокойствие и повысить бдительность.

