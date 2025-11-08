Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Черным морем

ВСУ предприняли очередную попытку атаковать объекты на территории РФ при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Дежурные средства ПВО 8 ноября в период с 12:00 до 20:00 уничтожили 15 украинских беспилотников. Один из них сбили над Черным морем, девять перехватили над Крымом.

По два БПЛА обезвредили над Вологодской и Белгородской областями, еще один — над Курской областью, сообщает Минобороны России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 8 ноября в Краснодарском крае объявили беспилотную опасность. Уведомления РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили в субботу в 20:15. Из-за объявленной угрозы атаки БПЛА в аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на полеты.

