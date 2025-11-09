В аэропорту Геленджика утром 9 ноября сняли ограничения на полеты

Ограничения в воздушной гавани города-курорта ввели вечером 8 ноября для обеспечения безопасности полетов.

О снятии ограничений в аэропорту Геленджика пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко рассказал в своем Telegram-канале в воскресенье в 7:02.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт готов к обслуживанию рейсов с 8:30», — говорится в сообщении.

По данным онлайн-табло, все рейсы 9 ноября на вылет и прилет в воздушную гавань Геленджика состоятся без задержек согласно расписанию.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», работу аэропорта Геленджика временно ограничили из-за объявления опасности БПЛА. Беспилотную опасность объявили вечером 8 ноября в Краснодарском крае. Об отмене угрозы сообщили 9 ноября в 5:49.

Подпишись, здесь всегда интересно.