Начался ремонт крыши поврежденного при атаке БПЛА дома в Приморско-Ахтарске

Жилой дом на улице Азовской в июле пострадал от атаки украинских беспилотников. Во второй пострадавшей многоэтажке уже заменили окна.

Ирина Сергиенко жила в этом доме вместе с сыном последние три года. В момент падения обломков БПЛА она была в квартире, сразу выбежала на улицу и чудом осталась жива. На время ремонта она живет в пункте временного размещения, как и еще несколько семей.

«У меня нет окон, балконных дверей. И выбиты входные двери. Что внутри — еще ничего непонятно. Конечно, ожидаем. Хочется жить в своем жилье», — сетует Ирина Сергиенко.

Кровля здания пострадала больше всего, несущие элементы сорваны. Строители сейчас приступили к восстановлению крыши. Ее решили полностью обновить. Вентиляционные каналы в большинстве квартир уже прочистили. На очереди замена стеклопакетов и оконных рам в 106 квартирах.

Перед стартом работ потребовалось время на оформление всех необходимых технических заключений, поскольку пострадала значительная часть здания.

«По двум самым пострадавшим квартирам произведено 90% демонтажа несущих конструкций, разбирается кирпичная кладка. Ориентировочно, к понедельнику эта работа будет завершена. С понедельника выходит еще одна бригада каменщиков на восстановление всех несущих конструкций. Также на следующей неделе приедут плиты перекрытия», — говорит главный инженер подрядной организации Николай Тулиев.

В доме № 5 на улице Азовской пострадали все квартиры, в соседнем — чуть больше половины. Жильцам назначили компенсации, многие уже получили выплаты.

В самих квартирах проводят ремонт за счет краевых средств. По инициативе главы района Максима Бондаренко людям возместили ущерб и за машины, которые пострадали от обломков.

Кроме того, Максим Бондаренко 29 августа лично посетил объект. Во время осмотра несколько сотрудников администрации города получили выговор за промедление. Также скорректировали план работ.

«Пострадало все вплоть до канализации. Придется и подвал приводить в порядок, и электрооборудование. Надеемся, что мы выполним работы. Задачу такую поставил губернатор — в кратчайшие сроки закончить. Ориентируемся, что к 30 сентября закончим 99% работ», — подчеркивает глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко.

Минимальные косметические работы здесь планируют закончить до начала отопительного сезона. В наиболее пострадавших квартирах восстановление будет масштабным, вплоть до установки новой газовой плиты и оборудования санузлов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», украинские беспилотники атаковали Приморско-Ахтарский район в ночь на 5 июля. В результате атаки повреждения получил трехэтажный многоквартирный дом. Жильцов дома эвакуировали.

Всего за выплатами после атаки БПЛА обратились почти 70 человек. После осмотра специалисты признали поврежденный в результате атаки ВСУ многоквартирный дом подлежащим восстановлению. Завершить ремонтные работы здесь планируют до конца сентября.