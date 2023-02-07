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На трассе между Новороссийском и Геленджиком организовали накопительные стоянки на 720 машин

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-trasse-mezhdu-novorossijskom-i-gelendzhikom-organizovali-nakopitelnye-stoyanki-na-720-mashin
На трассе между Новороссийском и Геленджиком организовали накопительные стоянки на 720 машин
Фото t.me/Sega_Black_Sea_nvrsk

На Кубани с 6 февраля бушует непогода. Температура воздуха упала до минусовых отметок, в отдельных районах идут снегопады. Действуют экстренные предупреждения по сильному ветру, волнению моря и лавиноопасности.

Наибольшее количество осадков выпало в Сочи — 13 мм, а также в Кавказском районе (12 мм). Ураганный ветер зафиксирован в Геленджике (34 м/с), Новороссийске (32 м/с), Анапе, Туапсинском (22 м/с) и Темрюкском районах (20 м/с).

В морпорту Новороссийска и в Геленджикской бухте шторм сорвал два пришвартованных судна. В настоящее время они находятся на рейде.

Продолжает действовать ограничение движения грузовиков по М-4 «Дон» в районе Новороссийска. В связи с этим созданы 2 накопительные площадки общей вместимостью до 720 автомобилей. Сейчас на них находятся 12 машин. Водителей и пассажиров обеспечили всем необходимым. Организовано дежурство расчетов ГИБДД.

Работа Керченской переправы приостановлена с 22:45 5 февраля. На 11 накопительных площадках в настоящее время находятся 92 автомобиля.

Оперативную обстановку контролируют 88 оперативных групп ГУ МЧС России по Краснодарскому краю и органов местного самоуправления.

Силы МЧС работают в режиме повышенной готовности. К работе готова приступить аэромобильная группировка общей численностью 100 человек и 25 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ситуация находится под особым контролем ведомства.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за сутки в Новороссийске из-за ураганного ветра произошло более 100 аварийных отключений электричества, ветер повредил 14 кровель, повалило 25 деревьев. Произошел прорыв воздушного трубопровода, без тепла оставались около 400 человек, аварию устранили. Детей рекомендуют не отправлять в школы. Движение грузовиков между Новороссийском и Геленджиком закрыто почти сутки. Также из-за непогоды остановилось движение на перевале Волчьи ворота.

Водителей предупредили о возможных ограничениях движения на перевалах в Краснодарском крае.

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