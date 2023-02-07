Водителей предупредили о возможных ограничениях движения на перевалах в Краснодарском крае
К утру 7 февраля практически на всей территории Кубани выпал снег. Температура воздуха опустилась до -3…-4 °C. В связи с непогодой затруднено движение транспорта на некоторых трассах.
«Возможны кратковременные ограничения движения на перевалах, связанные с работой дорожной техники по очистке проезжей части», — сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
На Молдовановском перевале в Туапсинском районе движение большегрузов ограничили на 10 минут для очистки проезжей части.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят разъяснительную работу с водителями автомобилей, проезжающим по серпантинам. Специалисты постоянно мониторят ситуацию на дорогах региона.
Читайте также: под Новороссийском из-за непогоды остановилось движение на перевале Волчьи ворота. Администрация Новороссийска просит водителей воздержаться от поездок через перевал, особенно на летней резине. В настоящее время на перевале Волчьи ворота спецтехника продолжает расчистку дороги.
- Под Новороссийском из-за непогоды остановилось движение на перевале Волчьи ворота
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- Водитель иномарки умер за рулем и врезался в дорожный знак в Краснодаре
- Краснодарский край отмечает девятилетие открытия ХХII Зимних Олимпийских игр в Сочи
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России