Водителей предупредили о возможных ограничениях движения на перевалах в Краснодарском крае

К утру 7 февраля практически на всей территории Кубани выпал снег. Температура воздуха опустилась до -3…-4 °C. В связи с непогодой затруднено движение транспорта на некоторых трассах.

«Возможны кратковременные ограничения движения на перевалах, связанные с работой дорожной техники по очистке проезжей части», — сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

На Молдовановском перевале в Туапсинском районе движение большегрузов ограничили на 10 минут для очистки проезжей части.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят разъяснительную работу с водителями автомобилей, проезжающим по серпантинам. Специалисты постоянно мониторят ситуацию на дорогах региона.

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