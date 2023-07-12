На одном из участков трассы Джубга — Сочи в Туапсе возобновили движение по двум полосам

По данным ГИБДД на 12:00, на участке 37 км трассы Джубга — Сочи, где ранее сошел сель, сняли реверсивный режим.

Ограничение сняты, движение на участке трассы открыто по всем полосам в обе стороны.

По-прежнему из-за разлива воды закрыт для транспорта участок трассы в поселке Лермонтово. Водители могут объехать этот участок через Шаумянский перевал.

Сотрудники Госавтоинспекции следят за дорожной ситуацией, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 12 июля на Туапсинский район обрушился сильный ливень. За три часа выпало 144 мм осадков. Потоки воды с гор подтопили автотрассы, улицы и дворы. На дороге в Лермонтово вода поднялась на метр, движение перекрыли в нескольких местах трассы А-147. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях ввели режим ЧС. Всего в Туапсинском районе из-за сильных ливней подтоплены 9 населенных пунктов.