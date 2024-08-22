На неопределенный срок закрыли Керченскую переправу после ЧП в порту «Кавказ»

Работу Керченской переправы приостановили после атаки ВСУ на ж/д паром в порту «Кавказ».

По словам главы Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолия Цуркина, ограничения ввели до ликвидации последствий происшествия в порту. Время приостановки не уточняется.

«Просим перевозчиков, которые ранее использовали этот маршрут, двигаться через сухопутный коридор в Крым. О возобновлении работы паромной линии будет сообщено дополнительно», — написал Анатолий Цуркин в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ВСУ атаковали паром в порту «Кавказ» 22 августа около 16:30. На пароме находилось 30 цистерн с топливом. Пожару присвоили 3 ранг сложности. Позже атакованный ВСУ паром затонул. Сотрудников порта эвакуировали.

В акватории на месте ЧП ищут двух человек, 17 членов экипажа парома спасены.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что необходимо оперативно принять исчерпывающие меры для устранения последствий, чтобы не допустить экологического вреда акватории моря.