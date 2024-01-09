На Кубани региональные трассы от снега расчищают 270 единиц спецтехники

С утра 9 января в большинстве городов и районов Краснодарского края выпал снег.

На дорогах местами образовались гололед и накат. По словам вице-губернатора Андрея Прошунина, для расчистки и обработки дорог регионального значения задействовали 270 единиц спецтехники.

«Работают 209 комбинированных дорожных машин, 7 автогрейдеров и 54 трактора со снегоочистительным оборудованием. Тротуары и посадочные площадки расчищают 212 дорожных рабочих. На дорогах местного значения работают муниципальные службы и техника», — сказал замглавы региона.

Вице-губернатор добавил, что ситуация находится под особым контролем. На установленных на трассах информационных табло водителей предупреждают об ухудшении погодных условий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре еще до начала снегопада утром 9 января все мосты и путепроводы обработали реагентами. С началом снегопада начались работы на основных улицах, по которым пролегают маршруты общественного транспорта. Перебоев в организации движения общественного транспорта не зафиксировано.

Сейчас дороги краевой столицы от гололеда обрабатывают 30 комбинированных дорожных машин. В случае необходимости их число увеличат до 44. Еще 26 единиц техники и 548 человек участвуют в расчистке от снега тротуаров и пешеходных переходов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

По прогнозу синоптиков, в северных районах Краснодарского края температура воздуха днем 9 января составляет от -4 °C до -8 °C. В южных районах края — до +1°C градуса. На а Черноморском побережье — от-1°C до +4°C.

По данным Автодора, к 11:00 9 января движение на трассеМ-4 «Дон» в Ростовской области восстановили. Локальные затруднения наблюдаются на участке 961 – 968 км в сторону юга и 968 – 970 км в сторону Москвы. Запрет движения по М-4 «Дон» для грузовиков также сняли, сообщает ГК «Автодор» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край с 8 января оказался под влиянием активного циклона, расположившегося над Черным морем. В крае 9 января ожидаются дождь, снег и усиление ветра с порывами до 25 м/с. Сильные снегопады ожидаются 9 января в Сочи. Едущих с Кубани в сторону Ростова водителей предупредили о снегопаде и ухудшении видимости на трассе. В Ростовской области вечером 8 января из-за снегопада ограничили движение на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.