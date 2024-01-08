Краснодарский край 8 января окажется под влиянием активного циклона

Погодные условия в регионе начнут заметно ухудшаться уже с понедельника.

Территория Кубани с 8 января окажется под влиянием активного циклона, расположившегося над Черным морем. Облачная спираль закроет небо региона плотной пеленой. В крае пройдут дожди с грозами и порывистым ветром.

При этом, температура воздуха на Кубани сохранится выше климатической нормы для января. В дневные часы воздух прогреется до +11…13 °С. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление упадет ниже нормы.

Уже 9 января на Кубани прогнозируют резкое похолодание, снег и гололедицу, сообщает синоптик центра «Фобос» Михаил Леус в Telegram.

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