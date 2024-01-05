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Вильфанд: горнолыжный сезон в Сочи будет продолжительным

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vilfand-gornolyzhnyj-sezon-v-sochi-budet-prodolzhitelnym
Вильфанд: горнолыжный сезон в Сочи будет продолжительным
Фото kurortkuban.ru

Продолжительнее обычного горнолыжный сезон в Сочи будет из-за большого количества снега, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Сочи наблюдался очень сильный снег, который очень хорошо покрыл склоны на горнолыжных курортах, поэтому сезон начинается гораздо раньше, чем обычно. Даже раньше середины января он редко-редко начинается, а в этом году уже стартует. Конечно, это отразится и на его продолжительности, так как выпавший снег долго будет таять», — рассказал синоптик.

По его словам, сейчас снег лежит даже на Красной Поляне, несмотря на то что она находится на высоте 540 м над уровнем моря, а лыжная трасса заканчивается на высоте 900 м, сообщает ТАСС.

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