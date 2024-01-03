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За год «Красную Поляну» в Сочи посетили 1,36 млн туристов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-god-krasnuyu-polyanu-v-sochi-posetili-1-36-mln-turistov
За год «Красную Поляну» в Сочи посетили 1,36 млн туристов
Фото t.me/officialsochi

Это на 15% больше, чем в 2022 году. Тогда итоговая цифра составила около 1 млн 170 тыс. туристов.

Согласно исследованию целевой аудитории курорта, более 70% туристов приезжают на отдых с супругами и детьми. Также на курорте в 2023 году продолжилась экосертификация средств размещения.

«Все отели курорта, расположенные на «Поляне 960», прошли независимую экологическую сертификацию по более чем 100 различным критериям и подтвердили соответствие лучшим мировым стандартам охраны окружающей среды и устойчивого развития в сфере гостеприимства», — сообщили в пресс-службе «Красной Поляны».

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