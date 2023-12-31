Краснодарский край за зимний сезон ожидает около 2,5 млн гостей

Расширенное заседание межведомственной комиссии по подготовке и проведению зимнего курортного сезона провел в Сочи первый вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась.

По данным регионального министерства курортов, сейчас в Сочи единовременно размещены порядка 110 тыс. туристов. Средняя загрузка гостиниц и отелей — 66 %. В горном кластере на первую декаду января уже забронировано 80 % номерного фонда.

«Во время зимнего сезона мы ожидаем около 2,5 миллионов гостей, в том числе в новогодние каникулы — более 450 тысяч. На время новогодних праздников в горном кластере Сочи круглосуточно будет работать краевой оперативный штаб. Наша с вами задача обеспечить полную готовность сил и средств для безопасного, комфортного отдыха гостей курортов края», — отметил Игорь Галась.

Аварийно-спасательные службы работают в режиме повышенной готовности. К работе привлекают более 400 спасателей и 115 единиц спецтехники, сообщил министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков.

Игорь Галась также подчеркнул, что необходимо информировать гостей о запрете использования квадрокоптеров и рекомендовать не использовать пиротехнику, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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