Впервые в истории Сочи принял 7,6 млн туристов за год

В последний день 2023 года, 31 декабря, в Сочи встретили рекордного туриста.

По сравнению с прошлым рекордом приток туристов в этом году вырос на 400 тыс. гостей — прирост составил 5,8 %.

Рекордным туристом стал житель Санкт-Петербурга Денис Коломов. Он с детьми второй сезон подряд проводит новогодние праздники в горном кластере Сочи.

«Мы постоянно повышаем качество в индустрии гостеприимства. Продолжаем развитие главного курорта нашей страны и расширение спектра услуг санаторно-курортного комплекса. В ближайшие годы в Сочи появятся новые современные объекты размещения. Прогнозируем увеличение общего турпотока к 2030 году до 10 млн туристов в год», — сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

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