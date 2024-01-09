Едущих с Кубани в сторону Ростова водителей предупредили о снегопаде на трассе

На северную часть Краснодарского края и Ростовскую область с вечера 8 января обрушились снегопады.

В Ейском, Приморско-Ахтарском и Тимашевском районах на дороги вышла техника для обработки проезжей части. Снег выпал также в Тихорецком, Новопокровском и Павловском районах. В Славянском, Абинском, Крымском и Гулькевичском районах около 9:30 вместо дождя пошел мокрый снег. В Тихорецком районе к 10:30 снегопад усилился.

ГИБДД Краснодарского края предупреждает водителей, двигающихся с территории Кубани в сторону Ростовской области о том, что видимость на федеральной трассе М-4 «Дон» ограничена. Сейчас там идет сильный снег. Автолюбителей просят, по возможности, отказаться от поездок, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Кубанские госавтоинспекторы мониторят обстановку на федеральных трассах М-4 «Дон» и «Кавказ», а также на дорогах регионального значения.

По данным МЧС Ростовской области, на трассе М-4 «Дон» всю ночь работала снегоуборочная техника, тягачи. К утру 9 января дорожное полотно расчистили. Сейчас наблюдается затруднение движения на отдельных участках федеральной трассы из-за ДТП и большого потока машин. По состоянию на 8:00 заторы на трассе М-4 «Дон» на территории Ростовской области отсутствуют, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за снегопада 8 января ограничили движение на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.