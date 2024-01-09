Из-за снегопада ограничено движение на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

В Ростовской области из-за снегопада вечером 8 января на отрезке трассы М-4 «Дон» от Каменска-Шахтинского до Шахт в обоих направлениях было временно ограничено движение грузовиков.

На 939-м, 983-м, 994-м и 995-м километрах МЧС развернуло четыре мобильных пункта обогрева. Также пункты временного размещения открыли на базе соцобъектов в Зверево.

От Каменска-Шахтинского до Шахт на участке от 930-го километра до 1024-го километра организован объезд по маршруту М-4 961-й километр — Зверево — Гуково — Новошахтинск — М-4 1001-й километр. На трассе работает снегоуборочная техника. Сложные погодные условия сохранятся в регионе до утра 9 января.

Водителям рекомендуют по возможности отложить поездки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

В Краснодарском крае сотрудники Госавтоинспекции мониторят ситуацию на дорогах в связи с ухудшением погодных условий, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В Ейске, по словам местных жителей, вечером 8 января прошел ледяной дождь.

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