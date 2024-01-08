Снег и резкое похолодание до -5 °С ожидается 9 января в Краснодаре

В начале первой рабочей недели 2024 года погодные условия в краевом центре резко ухудшатся.

По прогнозу синоптиков, 9 января в Краснодаре будет облачно. Ночью в городе начнутся дожди, которые утром и днем перейдут в снег. Ожидаются сильные осадки.

Утром и днем мокрый снег начнет налипать деревьях и проводах. На улицах появятся гололедица и снежные заносы.

Ночью температура воздуха опустится до +5…+7 °С, а к утру начнется резкое похолодание — днем столбики термометров будут на уровне -3…-5 °С.

Ветер западный с переходом в северный скоростью 5-10 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край с 8 января оказался под влиянием активного циклона, расположившегося над Черным морем. Облачная спираль закрыла небо региона плотной пеленой. В крае пройдут осадки с порывистым ветром.