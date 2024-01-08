Сильные снегопады ожидаются в ближайшие дни в Сочи
Общество
08.01.2024 13:11
По прогнозу синоптиков, 8 и 9 января в горных районах курорта будет идти очень сильный снег.
Все городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Ситуацию с ожидаемой непогодой контролирует местный оперштаб.
Жителей и гостей Сочи призвали на время воздержаться от походов в горы. Заезд в Красную Поляну на автомобилях без зимней резины запретили, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
В связи с прогнозируемыми сильными снегопадами ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявило в Сочи штормовое предупреждение.
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