Сильные снегопады ожидаются в ближайшие дни в Сочи

По прогнозу синоптиков, 8 и 9 января в горных районах курорта будет идти очень сильный снег.

Все городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Ситуацию с ожидаемой непогодой контролирует местный оперштаб.

Жителей и гостей Сочи призвали на время воздержаться от походов в горы. Заезд в Красную Поляну на автомобилях без зимней резины запретили, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

В связи с прогнозируемыми сильными снегопадами ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявило в Сочи штормовое предупреждение.

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