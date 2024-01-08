Туристов предупредили о сходе лавин в горах Краснодарского края и Адыгеи

По прогнозу синоптиков, 8 и 9 января в горах выше 1,5 тыс. метров на территории Кубани и Адыгеи будет лавинная опасность.

В связи с этим в регионе объявили штормовое предупреждение. Жителей и гостей Краснодарского края и Адыгеи призвали в ближайшие сутки соблюдать меры предосторожности, находясь в горах: избегать склоны крутизной свыше 30 градусов, не выходить в снегопад и внимательно следить за изменениями погоды.

При сходе лавин специалисты рекомендуют убегать вбок или укрыться за стволом дерева или под скалой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На Кубани горы выше 1,5 тыс. метров находятся в Сочи, Туапсинском, Апшеронском и Мостовском районах, в Адыгее — в Майкопском районе.

Читайте также: Краснодарский край 8 января окажется под влиянием активного циклона. Погодные условия в регионе начнут заметно ухудшаться уже с понедельника.